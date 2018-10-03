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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:21:17ص
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البرلمان الكندي يقر رسميا بتجريد زعيمة ميانمار من جنسيتها الكندية
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البرلمان الكندي يقر رسميا بتجريد زعيمة ميانمار من جنسيتها الكندية
[03/أكتوبر/2018]
أوتاوا – سبأ:
أقر البرلمان الكندي رسميا بتجريد زعيمة ميانمار أونج سان سوكي من جنسيتها الكندية الشرفية وذلك بعد أن مرر مجلس الشيوخ الكندي، اليوم، الاقتراح الذي صوت عليه مجلس العموم بالإجماع الأسبوع الماضي بإلغاء المواطنة الكندية الشرفية التي كان قد منحها لزعيمة ميانمار في عام 2007 واعتبار معاملة مسلمي الروهينجا من قبل الجيش في ميانمار بمثابة إبادة جماعية .

وأشارت شبكة (سي تي في) نيوز الإخبارية الكندية إلى أنه على الرغم من الضغوط الدولية فقد فشلت زعيمة ميانمار بشكل متكرر في إدانة الفظائع التي ارتكبها الجيش ضد مسلمي الروهينجا حيث قتل ما لا يقل عن 10 آلاف مسلم وإجبار أكثر من 700 ألف شخص على الفرار إلى بنجلاديش المجاورة وفقا للأمم المتحدة .

كما أشارت الشبكة إلى أن زعيمة ميانمار هي أول شخص يتم تجريده من الجنسية الكندية الشرفية .


سبأ
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