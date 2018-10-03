محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد أسرة كاملة بغارات الطيران وقصف صاروخي ومدفعي على الحدود محافظات - سبأ:

استشهدت أسرة مكونة من ثلاثة أشخاص بغارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى سكنية في المديريات الحدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على أسرة مواطن نازح في منطقة الحمراء بمديرية مستبأ بمحافظة حجة ما أدى إلى استشهاد الأب وزوجته وابنتهما الوحيدة .



وشن الطيران غارة على مديرية حيران بالمحافظة نفسها .



وذكر المصدر أن مديرية شدا بمحافظة صعدة تعرضت لغارتين شنهما طيران العدوان وقصف صاروخي ومدفعي استهدف قراها الآهلة بالسكان .



وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف أيضاً قرى آهلة بالسكان في مديريتي منبه و رازح الحدوديتين .

سبأ [03/أكتوبر/2018]سبأ