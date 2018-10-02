محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إجراءات بدء العام الدراسي بجامعة الحديدة ومدارس المدينة الحديدة - سبأ :

ناقش اجتماع موسع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم، الصعوبات التي تواجه العملية الأكاديمية بجامعة الحديدة والتعليمية بمدارس المدينة.



واستعرض الإجتماع الذي ضم وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد ورئيس جامعة الحديدة ومدراء مكاتب التربية والتعليم الفني والإتصالات والكهرباء ومدراء مديريتي الميناء والحوك، الإجراءات المتعلقة بمعالجة الأوضاع وتجاوز الصعوبات التي تواجه العام الدراسي الجديد في كافة كليات الجامعة ومدارس مركز المحافظة.



خلال الإجتماع شدد القائم بأعمال المحافظ على ضرورة معالجة الإشكاليات التي تواجه العملية التعليمية بجامعة الحديدة والتعليم العام بمختلف مدارس مركز المحافظة.



ووجه قحيم بتسليم مبنى مركز المعلومات بالمحافظة مع أجهزته لطلاب كلية الهندسة البالغ عددهم ألف و ٥٠٠ طالبا وطالبة والتنسيق مع إدارة معهد الاتصالات لاستقبال طلبة كلية هندسة الحاسوب إضافة إلى تسليم مباني مدارس النهضة الخاصة للجامعة كمواقع بديلة لمواصلة الدراسة.



كما وجه القائم بأعمال المحافظ مدير عام كهرباء منطقة الحديدة بإيصال التيار الكهربائي من الخط الساخن إلى المباني البديلة إستعدادا لتدشين العام الدراسي المقرر في ١٥ أكتوبر الجاري.



وكان رئيس جامعة الحديدة الدكتور محمد الأهدل استعرض، الصعوبات التي تواجه الجامعة لبدء العام الجامعي الجديد ومنها عدم وجود قاعات للمحاضرات نتيجة تدميرها من قبل دول العدوان.



وبين الأهدل أنه وفي إطار المعالجات السريعة تم نقل طلاب كلية الطب البشري إلى جامعة صنعاء .. مشيرا إلى الأوضاع الصعبة التي يمر بها الطلبة المنقولين بالإضافة إلى أن هناك عدد من الطلاب حرموا من أداء الامتحانات لهذه السبب.



فيما أوضح مدير مكتب التربية والتعليم عمر بحر أن الدراسة بمركز المحافظة لم تبدأ بعد نتيجة إستهداف العدوان لعدد من المدارس إضافة إلى نزوح أكثر من ثلاثة آلاف معلما ومعلمة إلى محافظات أخرى.



وأشار بحر إلى أن العام الدراسي الجديد ٢٠١٨م- ٢٠١٩م يسير في المديريات الريفية بشكل طبيعي رغم صعوبة وغلاء أجور المواصلات.



حضر الإجتماع مدراء المراكز التعليمية بمديريتي الحالي والحوك .

سبـأ [02/أكتوبر/2018]سبـأ