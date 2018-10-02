ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:08:57م
المجلس السياسي الأعلى يقف على أخر المستجدات السياسية والعسكرية
عقد المجلس السياسي الأعلى اجتماعا اليوم برئاسة الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وقف فيه أمام أخر المستجدات السياسية والعسكرية في الساحة.
قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيا في مداهمات بالضفة الغربية
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت 21 مواطنًا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات مع الشبان في القرى والبلدات.
اجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش دور شركات التأمين في الحفاظ على الاقتصاد الوطني
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة وضم ممثلو شركات التأمين.
المنتخب الوطني الأول يخوض معسكر داخلي الخميس استعداداً لنهائيات آسيا
يدخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الخميس القادم معسكر داخليا بمدينة المكلا استعداداً للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي ستقام خلال يناير 2019م .
آخر الأخبار:
مناقشة إجراءات بدء العام الدراسي بجامعة الحديدة ومدارس المدينة
مناقشة استكمال المرحلة الثانية من توزيع السلال الغذائية بمدينة الحديدة
دورة خاصة بالعاملين الصحيين لمعالجة سوء التغذية بالحديدة
إجتماع برئاسة اللواء الرويشان يقر عدد من الإجراءات لتنظيم العمل المروري
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة إجراءات بدء العام الدراسي بجامعة الحديدة ومدارس المدينة
[02/أكتوبر/2018]
الحديدة - سبأ :

ناقش اجتماع موسع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم، الصعوبات التي تواجه العملية الأكاديمية بجامعة الحديدة والتعليمية بمدارس المدينة.

واستعرض الإجتماع الذي ضم وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد ورئيس جامعة الحديدة ومدراء مكاتب التربية والتعليم الفني والإتصالات والكهرباء ومدراء مديريتي الميناء والحوك، الإجراءات المتعلقة بمعالجة الأوضاع وتجاوز الصعوبات التي تواجه العام الدراسي الجديد في كافة كليات الجامعة ومدارس مركز المحافظة.

خلال الإجتماع شدد القائم بأعمال المحافظ على ضرورة معالجة الإشكاليات التي تواجه العملية التعليمية بجامعة الحديدة والتعليم العام بمختلف مدارس مركز المحافظة.

ووجه قحيم بتسليم مبنى مركز المعلومات بالمحافظة مع أجهزته لطلاب كلية الهندسة البالغ عددهم ألف و ٥٠٠ طالبا وطالبة والتنسيق مع إدارة معهد الاتصالات لاستقبال طلبة كلية هندسة الحاسوب إضافة إلى تسليم مباني مدارس النهضة الخاصة للجامعة كمواقع بديلة لمواصلة الدراسة.

كما وجه القائم بأعمال المحافظ مدير عام كهرباء منطقة الحديدة بإيصال التيار الكهربائي من الخط الساخن إلى المباني البديلة إستعدادا لتدشين العام الدراسي المقرر في ١٥ أكتوبر الجاري.

وكان رئيس جامعة الحديدة الدكتور محمد الأهدل استعرض، الصعوبات التي تواجه الجامعة لبدء العام الجامعي الجديد ومنها عدم وجود قاعات للمحاضرات نتيجة تدميرها من قبل دول العدوان.

وبين الأهدل أنه وفي إطار المعالجات السريعة تم نقل طلاب كلية الطب البشري إلى جامعة صنعاء .. مشيرا إلى الأوضاع الصعبة التي يمر بها الطلبة المنقولين بالإضافة إلى أن هناك عدد من الطلاب حرموا من أداء الامتحانات لهذه السبب.

فيما أوضح مدير مكتب التربية والتعليم عمر بحر أن الدراسة بمركز المحافظة لم تبدأ بعد نتيجة إستهداف العدوان لعدد من المدارس إضافة إلى نزوح أكثر من ثلاثة آلاف معلما ومعلمة إلى محافظات أخرى.

وأشار بحر إلى أن العام الدراسي الجديد ٢٠١٨م- ٢٠١٩م يسير في المديريات الريفية بشكل طبيعي رغم صعوبة وغلاء أجور المواصلات.

حضر الإجتماع مدراء المراكز التعليمية بمديريتي الحالي والحوك .

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة استكمال المرحلة الثانية من توزيع السلال الغذائية بمدينة الحديدة
دورة خاصة بالعاملين الصحيين لمعالجة سوء التغذية بالحديدة
إجتماع برئاسة اللواء الرويشان يقر عدد من الإجراءات لتنظيم العمل المروري
إجتماع موسع لعلماء وخطباء مديرية الحوك بالحديدة
حملة للتفتيش على محلات الجملة بمحافظة صنعاء
تدشين عمليات جراحة العمود الفقري والمخ بمستشفى 22مايو ضلاع همدان
وكيل محافظة إب للشؤون التعليمية: انطلاق العام الدراسي الجديد تجسيد حقيقي للصمود
ندوة تناقش دور جامعة الحديدة التوعوي في التصدي للعدوان
تدمير وإعطاب 121 طقم ومدرعة للغزاة والمرتزقة في سبتمبر الماضي
تدمير آلية محملة بالمرتزقة في مديرية المتون بالجوف
العدوان السعودي على اليمن
أكثر من 603 ملايين دولار خسائر المؤسسة العامة للاتصالات منذ بدء العدوان
[02/أكتوبر/2018]
استشهاد أسرة نازحة بغارة لطيران العدوان في مستبأ بحجة
[02/أكتوبر/2018]
سلسلة غارات وقصف صاروخي ومدفعي على ثلاث محافظات
[02/أكتوبر/2018]
إصابة امرأة بجروح خطيرة بقصف مدفعي للمرتزقة على مديرية المتون بالجوف
[01/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن عشر غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[01/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by