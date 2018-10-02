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مناقشة استكمال المرحلة الثانية من توزيع السلال الغذائية بمدينة الحديدة
[02/أكتوبر/2018]
الحديدة - سبأ :

ناقش القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم في لقائه مدير برنامج الغذاء العالمي محمود قطيش إجراءات استكمال توزيع السلال الغذائية بمديريات مركز المحافظة "الحوك، الحالي والميناء" الذين لم يحصلوا على سلال غذائية خلال المرحلة الأولى.


وفي اللقاء الذي حضره مدراء مديريات مركز المحافظة ومدير الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية جابر حسين الرازحي.. أشاد قحيم بجهود برنامج الأغذية العالمي المبذولة في الجانب الإغاثي والإنسانى بالمحافظة من خلال توزيع السلال الغذائية والمواد الإيوائية للنازحين والمواطنين المحتاجين ومنها السلال الغذائية الموزعة على الصامدين التى استفاد منها أكثر من ٣٦ ألف أسرة في المرحلة الأولى.

وأكد اللقاء ضرورة استكمال المرحلة الثانية من توزيع السلال الغذائية على المواطنين بمديريات المدينة والذين لم يشملهم التوزيع بالمرحلة الأولى.

وأقر اللقاء إعداد كشوفات بالمستحقين للمساعدات الإغاثية والإنسانية في كل مديرية على حدة وموافاة برنامج الأغذية العالمي بالمحافظة لاستكمال إجراءات الاعتماد والبدء بعملية الصرف في أقرب وقت.

وكان مديرا مديريتي الحوك والميناء استعرضا الوضع الإنساني الذي يعاني منه المواطنين في مديريات المدينة الثلاث نتيجة الحرب العدوانية والحصار المستمر .

وأكدا الإستعداد العمل لتسهيل عمليات الإغاثة بمديرياتهم والمقدمة من برنامج الأغذية العالمي أو المنظمات الأخرى العاملة بالمحافظة.

من جانبه أشار مدير برنامج الأغذية العالمي في المحافظة محمود قطيش إلى أن مهام وأهداف البرنامج، هو تقديم المساعدات للمحتاجين وأن البرنامج سيعمل بكل الإمكانيات المتاحة لديه لتوصيل هذه المساعدات لمستحقيها.
سبـأ
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