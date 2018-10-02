محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دورة خاصة بالعاملين الصحيين لمعالجة سوء التغذية بالحديدة الحديدة - سبأ :

بدأت بمديرية الزهرة محافظة الحديدة دورة تدريبية خاصة بالعاملين الصحيين في مجال الإدارة المجتمعية لمعالجة سوء التغذية الحاد، والمشورة في تغذية الرضع وصغار الأطفال.



وفي الدورة التي تنظمها على مدى عشرة أيام منظمة مكافحة الجوع بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة .. أكد مدير مكتب الصحة الدكتور عبد الرحمن جار الله أهمية تطوير مهارات العاملين الصحيين في كافة الجوانب ومنها جانب معالجة سوء التغذية الحاد الذي يتضاعف بفعل الظروف الإقتصادية وتدني مستوى المعيشة التي فرضها العدوان والحصار.



وشدد على ضرورة التزام المنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي بتنفيذ برامجها وفقا للخطط المعدة من قبل المكتب وفي إطار الاتفاقات الموقعة معها وعدم مخالفتها.



وحث الدكتور جارالله المشاركين في الدورة على الإستفادة من برامج الدورة وتطبيقها على أرض الواقع في مرافقهم الصحية من أجل الوصول إلى مستوى صحي أفضل.



فيما أشار مشرف المشروع ماجد ضيف الله إلى أن الدورة تهدف إكساب 24 من العاملين الصحيين في المرافق الصحية بمديريات الزهرة، المنيرة، الجراحي وجبل راس معارف جديدة للتعامل مع مرضى سوء التغذية الحاد.



وأوضح أن المشاركين سيتلقون مفاهيم جديدة حول المشكلة التغذوية والصحية خلال المعالجة وبعدها والوقاية في الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع والتغذية التكميلية الإضافية والمغذيات الدقيقة والمياه والصحة البيئية.

سبـأ [02/أكتوبر/2018]سبـأ