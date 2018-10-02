محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع موسع لعلماء وخطباء مديرية الحوك بالحديدة الحديدة - سبأ :

عقد بمديرة الحوك محافظة الحديدة اليوم إجتماعا موسعا لعلماء وخطباء ومرشدي المديرية تحت شعار " صامدون في وجه العدوان".



وأكد الإجتماع الذي حضره مدير مكتب الأوقاف سليمان الفقيه ونائبه لشؤون التوجيه والإرشاد فيصل الهطفي، ونائب مدير مكتب الاوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة محمد الغليسي، أهمية تفعيل الخطاب الديني والصدع بالحق وكشف حجم التآمر والعدوان والحصار على الشعب اليمني.



وأشار المشاركون في الإجتماع إلى خطورة الحرب الإقتصادية التي يمارسها تحالف العدوان ضد الشعب اليمني وتهيئة الظروف لتدهور العملة الوطنية نتيجة طبع مليارات الريالات بدون تأمين.



وأكدوا أهمية التحرك في عموم مديريات المحافظة لتبصير المجتمع وتوعيته بالعدو الحقيقي للشعب اليمني وضرورة مواجهته بشتى الوسائل .



وأوصى الإجتماع بضرورة الإلتزام بتعاميم خطب الجمعة الصادرة عن مكتب الأوقاف والإرشاد بهدف توحيد الخطاب التوعوي وتكريسه في مواجهة العدوان.

سبـأ [02/أكتوبر/2018]سبـأ