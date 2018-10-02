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آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:08:57م
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حملة للتفتيش على محلات الجملة بمحافظة صنعاء
[02/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

نفذ مكتب التجارة والصناعة بمحافظة صنعاء اليوم حملة ميدانية للتفتيش على المحلات التجارية بالجملة.



وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة امين شايع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحملة هدفت إلى ضبط المتلاعبين بالاسعار والوقوف امام حالات اغلاق بعض التجار لمحالاتهم بصورة مفاجئة في منطقتي حزيز والحثيلي بسنحان.

وأشار إلى أن محالات الجملة المغلقة اعادت فتح ابوبها امام تجار التجزئة للبيع وبالأسعار المحددة بحسب فواتير الشراء.

واكد أن مكتب الصناعة سيتعامل بحزم مع أي مخالفات قانونية ولن يتوانئ عن القيام بدوره في ضبط المتلاعبين بأقوات المواطنين.

سبـأ
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