محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين عمليات جراحة العمود الفقري والمخ بمستشفى 22مايو ضلاع همدان صنعاء - سبأ :

دشنت اليوم بمستشفى 22 مايو ضلاع همدان بمحافظة صنعاء عمليات جراحة العمود الفقري والمخ بإجراء عمليتين تكللتا بالنجاح.

وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن تدشين العمل في هذا القسم الجراحي يمثل إضافة نوعية للخدمات الطبية بمستشفى 22 مايو .

واشار إلى مستوى الخدمات الذي يقدمها المستشفى للمواطنين مجانا ، مثمنا جهود إدارة وكوادر مستشفى 22 مايو في هذا الجانب .

فيما اوضح رئيس هيئة مستشفى 26 سبتمبر الدكتور مطهر مرشد، ومدير مستشفى 22 مايو الدكتور عدنان الشرعبي، أن العمليتين اجريت تحت إشراف استشاري جراحة المخ والأعصاب وجراحة العمود الفقري الدكتور عارف ضبعان.

وأشارا إلى أن العملية الأولى تمثلت بتثبيت الفقرات بالصفائح لمريض لديه كسر في الفقرات القطنية والثانية استئصال ورم دماغي لامرأة وتكللت العمليتين بالنجاح.

سبـأ [02/أكتوبر/2018]سبـأ