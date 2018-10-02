وكيل محافظة إب للشؤون التعليمية: انطلاق العام الدراسي الجديد تجسيد حقيقي للصمود

إب - سبأ :

اطلع وكيل محافظة إب للشوؤن التعليمية صادق حمزة اليوم ، على سير الدراسة في مدارس طيور الجنة الأهلية النموذجية بإب



وفي الزيارة التي تأتي تزامنا مع إنطلاق العملية التربوية والتعليمية للعام الدراسي الجديد 2018_2019 أكد وكيل المحافظة أن الإنطلاق بهمة عالية نحو العام الدراسي الجديد يجسد المعنى الحقيقي للصمود أمام كافة التحديات التي تواجه العملية التعليمية .

وثمن جهود كافة التربويين والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور في سبيل أداء هذه الرسالة السامية التي يمكن من خلالها بناء جيل المستقبل.

[02/أكتوبر/2018]سبـأ