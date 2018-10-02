محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ندوة تناقش دور جامعة الحديدة التوعوي في التصدي للعدوان الحديدة -سبأ:

عقدت بجامعة الحديدة ندوة حول دور الجامعة التوعوي في التصدي لقوى العدوان السعودي الأمريكي.



ناقشت الندوة التي نظمها الملتقى الأكاديمي بجامعة الحديدة بالتعاون مع مكتب الاوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة ثلاثة أوراق عمل استعرضت الأولى المحاور والأساليب الرخيصة التي يمارسها العدوان تجاه العملية الأكاديمية والتدمير الممنهج للمباني التابعة للجامعة اضافة إلى المدارس والمنشآت التعليمية الأخرى.



فيما تناولت الورقة الثانية أهمية الدور المجتمعي في مواجهة قوى العدوان وعدم الانسياق وراء الدعايات والأكاذيب التي يدعيها العدو والتأكيد على صمود أبناء الشعب وتصديهم لتلك الاكاذيب التي تروج لها قوى العدوان.



فيما تناولت الورقة الثالثة سعي قوى العدوان لاستغلال وسائل اعلامهم لتبرير الجرائم التي يرتكبها كل يوم أمام مرأى ومسمع من العالم دون ان يلقى أي ادانة أو استهجان من قبل المجتمع الدولي أو المطالبة بايقاف مسلسل الجرائم.



وفي الندوة التي حضرها نائب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالأمانة محمد الغليسي وأعضاء السلطة المحلية بالمحافظة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وموظفو وإداريو الجامعة.. استعرض رئيس جامعة الحديدة الدكتور محمد الأهدل دور الجامعة في مواجهة العدوان خلال الفترة السابقة والتحديات التي تواجهها وتهدد بإيقاف العملية التعليمية والأكاديمية.



وأكد الأهدل سعي قيادة الجامعة بالتعاون مع قيادة المحافظة لتوفير الاماكن البديلة والآمنة من اجل استمرار ومواصلة العملية التعليمية في الجامعة.



سبأ [02/أكتوبر/2018]سبأ