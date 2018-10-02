المجلس السياسي الأعلى يقف على أخر المستجدات السياسية والعسكرية عقد المجلس السياسي الأعلى اجتماعا اليوم برئاسة الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وقف فيه أمام أخر المستجدات السياسية والعسكرية في الساحة.