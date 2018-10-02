[02/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:
دمرت وأعطبت وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية 121 طقما ومدرعة للغزاة والمرتزقة خلال سبتمبر المنصرم في مختلف الجبهات.
وأوضح مصدر في وحدة الهندسة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوحدة دمرت وأعطبت 103 أطقم للغزاة والمرتزقة و18 مدرعة في مختلف الجبهات خلال سبتمبر المنصرم.
وأشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة نفذت 178 عملية استهدفت الغزاة والمرتزقة في مختلف الجبهات خلال الفترة نفسها.
وذكر المصدر أن وحدة الهندسة نفذت 45 عملية استهدفت أفراد وتجمعات الغزاة والمرتزقة في مختلف الجبهات.
سبأ