محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع لمجلس القضاء الأعلى صنعاء-سبأ:

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.



ناقش المجلس العرض المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن ترشيح أحد القضاة للعمل عضوا بالمحكمة العليا بعد التشاور مع رئيس المحكمة العليا.



ووافق المجلس على العرض، ووجه برفعه إلى المجلس السياسي الأعلى لاستكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار بذلك.



كما وافق المجلس على نقل عدد من القضاة للعمل في بعض المحاكم الاستئنافية والابتدائية لسد الشواغر والحاجة بناء على العرض المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي.



وافق المجلس على نقل أحد أعضاء النيابة العامة للعمل في إحدى النيابات بناء ًعلى العرض المقدم من النائب العام.



واستعرض مجلس القضاء الأعلى، خمسة من التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر بناء عل نص المادة 293 مرافعات .



ووجه المجلس بإحالتها للدراسة والرفع بنتائج ذلك للمجلس لاتخاذ القرار المناسب فيها.



هذا وكان المجلس قد أقر في بداية الاجتماع محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.



سبأ [02/أكتوبر/2018]سبأ