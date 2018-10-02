محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة جوانب تنمية موارد فرع الهيئة العامة للموارد المائية بصنعاء صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة لقطاع تنمية الموارد المالية حسن موفعة، جوانب تنمية موارد فرع الهيئة العامة للموارد المائية.





واستعرض الاجتماع الذي ضم مديرا الهيئة العامة للموارد المائية بصنعاء المهندس فهد السفياني والموارد المالية بالمحافظة عبده كثير ، الصعوبات التي يواجهها الفرع وأسباب عدم توريد رسوم حفر الآبار والتعميق والصيانة بالإضافة إلى إيرادات مزاولة المهنة لمحطات بيع المياة وابار المياة للوايتات والشبكات الأهلية ومصانع المياة .





وأشار الاجتماع إلى أهمية تعاون السلطات المحلية مع فرع الهيئة العامة للموارد المائية لضمان تحصيل الرسوم الخاصة بالمحافظة.. مؤكدا ضرورة قيام فرع الهيئة بموافاة الموارد المالية بتقرير شهري بما تم تحصيله وتوريده.







وأكد الاجتماع اهمية الرفع بالصعوبات التي تواجه عمل فرع الهيئة وكذا الرفع بالاوعية المتاحة التي لا يتم تحصيلها والرفع بعدد الآبار التي تم حفرها وتعميقها وصيانتها، وعمل حصر شامل بعدد المكلفين "محطات مياة- مصانع - مزاولة مهن - آبار مياة الوايتات - المشاريع الاهلية".





ونوه الاجتماع بالجهود المبذولة من فرع الهيئة في تنظيم عمليات الحفر والرقابة الميدانية علي محطات ومصانع وابار المياة بجميع انواعها.

سبأ [02/أكتوبر/2018]سبأ