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آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:42:48م
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وزير المياه والبيئة يلتقي محافظ المحويت
[02/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم مع محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر عدد من المواضيع المتصلة بالوضع المائي بالمحافظة.


وتطرق اللقاء إلى مشاريع المياه المنفذة بالمحافظة خلال الفترة الماضية وكذا المشاريع الجاري العمل على تنفيذها، وكذا تعزيز دور السلطة المحلية في تنفيذ المشاريع.

كما ناقش اللقاء خطة المشاريع والمتضمنة تنفيذ الكثير من المشاريع المائية من بينها المشاريع المطلوب تشغيلها بالطاقة الشمسية وكذا التدخلات العاجلة لتنفيذ مشاريع مائية في المناطق الموبوءة.

واستعرض اللقاء أبرز المشاريع الجاري تنفيذها من بينها مشروع مياه عين سردود وكذا مشروع مياه الحواصله الجاري تنفيذه عبر جمعية العون المباشر وبإشراف الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف.

وأكد وزير المياه والبيئة حرص الوزارة على تطوير منظومة المياه والصرف الصحي بمحافظة المحويت وبما يلبي متطلبات واحتياجات المواطنين.

وأشار إلى أهمية الإستفادة من الخيارات والتقنيات المتاحة لضمان استمرار تدفق المياه وتشغيل الآبار بشكل متواصل.

بدوره أشاد محافظ المحويت بتعاون وزارة المياه والبيئة وحرصها على تغطية احتياجات المحافظة من المشاريع المائية.

حضر اللقاء نائب وزير المياه عبدالله الهادي وأمين عام المجلس المحلي لمحافظة المحويت علي الزيكم ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف شهاب ناصر .

سبأ
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