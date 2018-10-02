محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصناعة يلتقي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية الكويتية صنعاء-سبأ:

التقى وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة اليوم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية أحمد قعطبي والمدير العام التنفيذي أحمد سلام.



ناقش اللقاء الأنشطة الاستثمارية والعقارية للشركة ودعم وزارة الصناعة لها بما يمكنها من من تنفيذ خططها والمشاريع التنموية والاستثمارية خلال الفترة القادمة.



وفي اللقاء أشاد وزير الصناعة والتجارة بدور الشركة اليمنية الكويتية باعتبارها من الشركات التي تعزز أواصر التعاون والاستثمار بين الشعبين اليمني والكويتي.



وأشار إلى أهمية تنفيذ الشركة لعدد من المشاريع التنموية في مختلف المحافظات ووضع خطط واستراتيجيات مستقبلية وفقا للاحتياجات والمتطلبات.



وقال " نرحب بأي جهة تسعى للتعاون مع الوزارة في معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد والتخفيف من معاناة المواطنين المعيشية وتوفير فرص العمل للعاطلين ".

سبأ [02/أكتوبر/2018]سبأ