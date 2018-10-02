محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الكهرباء يناقش مع محافظ المحويت أوضاع كهرباء المحافظة صنعاء-سبأ:





ناقش وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي اليوم مع محافظ المحويت فيصل حيدر، أوضاع الكهرباء في المحافظة .







وتطرق اللقاء إلى إمكانية إعادة تشغيل عدد من مولدات الكهرباء في المحافظة والتي خرجت عن الجاهزية لأسباب مادية أو فنية في ظل ما تمر به البلاد من أوضاع وشحة الموارد التي تفي بالتزامات قطاع الكهرباء سواء تلك المتعلقة بالوقود أو النفقات التشغيلية الضرورية.



واستعرض اللقاء الذي حضره نائب وزير الكهرباء عبدالغني المداني وأمين عام محلي محافظة المحويت علي الزيكم ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط والمشروعات أحمد المتوكل، سبل الاستفادة من القطاع الخاص في قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية بأسعار مناسبة تراعي ظروف المواطنين بعيدا عن الاستغلال.



وأكد وزير الكهرباء والطاقة الحرص على تقديم ما أمكن من متطلبات واحتياجات لإعادة تشغيل الكهرباء في المحويت ولو بشكل جزئي كمرحلة أولى تسهم في تخفيف معاناة المواطنين واحتياجات المستشفيات والمرافق الصحية من الطاقة الكهربائية.



وتطرق إلى الأضرار التي تعرضت لها شبكات ومحطات الكهربائي منذ ما يقارب أربع سنوات، جراء القصف الممنهج للبنية التحتية للطاقة الكهربائية على مستوى أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، والذي أثر سلبا على وضع الكهرباء .



فيما نوه محافظ المحويت بتفهم قيادة وزارة الكهرباء والطاقة لاحتياجات المحافظة من الطاقة الكهربائية على ضوء تقارير المعنيين بالكهرباء في المحافظة واحتياجاتهم المادية والفنية .



وأعرب عن الأمل في تضافر الجهود الرسمية والشعبية على مستوى المحافظة لإعادة تأهيل منظومة الطاقة الكهربائية وذلك بدعم قيادة وزارة ومؤسسة الكهرباء.



حضر اللقاء مدير منطقة كهرباء محافظة المحويت.

سبأ [02/أكتوبر/2018]سبأ