محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة بنيان تدشن توزيع ألف و800 سلة غذائية في يريم بإب إب -سبأ:

دشنت مؤسسة بنيان التنموية توزيع ألف و800 سلة غذائية بمديرية يريم محافظة إب ضمن برنامج أغنياء من التعفف.



وفي التدشين بحضور مشرف المحافظة صالح حاجب .. ثمن وكيل المحافظة عبدالحميد الشاهري جهود مؤسسة بنيان في العمل الخيري والتنموي وتقديم مساعدات لأبناء المحافظة في وقت يمر فيه الوطن بظروف صعبة جراء العدوان والحصار.



وحث مؤسسة بنيان على الاستمرار في تنفيذ الأعمال الخيرية والإنسانية وتقديم السلال الغذائية للأسر المحتاجة بمديريات المربع الشمالي وبقية مديريات المحافظة.



بدوره أوضح مسئول برنامج أغنياء من التعفف إبراهيم الوريث أن المؤسسة تعتزم توزيع عشرة آلاف سلة غذائية خلال الفترة القادمة لمديريات يريم والنادرة والسدة .



وبين أن المؤسسة بدأت بتوزيع ألف و800سلة غذائية سيستفيد منها ما يزيد عن 12 ألف نسمة بمديرية يريم.

سبأ [02/أكتوبر/2018]سبأ