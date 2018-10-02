ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:42:48م
المجلس السياسي الأعلى يقف على أخر المستجدات السياسية والعسكرية
عقد المجلس السياسي الأعلى اجتماعا اليوم برئاسة الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وقف فيه أمام أخر المستجدات السياسية والعسكرية في الساحة.
قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيا في مداهمات بالضفة الغربية
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت 21 مواطنًا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات مع الشبان في القرى والبلدات.
اجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش دور شركات التأمين في الحفاظ على الاقتصاد الوطني
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة وضم ممثلو شركات التأمين.
المنتخب الوطني الأول يخوض معسكر داخلي الخميس استعداداً لنهائيات آسيا
يدخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الخميس القادم معسكر داخليا بمدينة المكلا استعداداً للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي ستقام خلال يناير 2019م .
آخر الأخبار:
ندوة تناقش دور جامعة الحديدة في التصدي للعدوان
تدمير وإعطاب 121 طقم ومدرعة للغزاة والمرتزقة في سبتمبر الماضي
تدمير آلية محملة بالمرتزقة في مديرية المتون بالجوف
اجتماع لمجلس القضاء الأعلى
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مؤسسة بنيان تدشن توزيع ألف و800 سلة غذائية في يريم بإب
[02/أكتوبر/2018]
إب -سبأ:

دشنت مؤسسة بنيان التنموية توزيع ألف و800 سلة غذائية بمديرية يريم محافظة إب ضمن برنامج أغنياء من التعفف.


وفي التدشين بحضور مشرف المحافظة صالح حاجب .. ثمن وكيل المحافظة عبدالحميد الشاهري جهود مؤسسة بنيان في العمل الخيري والتنموي وتقديم مساعدات لأبناء المحافظة في وقت يمر فيه الوطن بظروف صعبة جراء العدوان والحصار.

وحث مؤسسة بنيان على الاستمرار في تنفيذ الأعمال الخيرية والإنسانية وتقديم السلال الغذائية للأسر المحتاجة بمديريات المربع الشمالي وبقية مديريات المحافظة.

بدوره أوضح مسئول برنامج أغنياء من التعفف إبراهيم الوريث أن المؤسسة تعتزم توزيع عشرة آلاف سلة غذائية خلال الفترة القادمة لمديريات يريم والنادرة والسدة .

وبين أن المؤسسة بدأت بتوزيع ألف و800سلة غذائية سيستفيد منها ما يزيد عن 12 ألف نسمة بمديرية يريم.

سبأ
  المزيد من (محلي)
ندوة تناقش دور جامعة الحديدة في التصدي للعدوان
تدمير وإعطاب 121 طقم ومدرعة للغزاة والمرتزقة في سبتمبر الماضي
تدمير آلية محملة بالمرتزقة في مديرية المتون بالجوف
اجتماع لمجلس القضاء الأعلى
مناقشة جوانب تنمية موارد فرع الهيئة العامة للموارد المائية بصنعاء
وزير المياه والبيئة يلتقي محافظ المحويت
وزير الصناعة يلتقي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية الكويتية
وزير الكهرباء يناقش مع محافظ المحويت أوضاع كهرباء المحافظة
تعيين غازي أحمد وزيرا للتعليم الفني وعبد الملك الثور وزيرا للزراعة
فعالية بمديرية صنعاء القديمة في إطار حملة الحشد والتعبئة
العدوان السعودي على اليمن
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيين عضوين بمجلس الشورى
[02/أكتوبر/2018]
أكثر من 603 ملايين دولار خسائر المؤسسة العامة للاتصالات منذ بدء العدوان
[02/أكتوبر/2018]
استشهاد أسرة نازحة بغارة لطيران العدوان في مستبأ بحجة
[02/أكتوبر/2018]
سلسلة غارات وقصف صاروخي ومدفعي على ثلاث محافظات
[02/أكتوبر/2018]
إصابة امرأة بجروح خطيرة بقصف مدفعي للمرتزقة على مديرية المتون بالجوف
[01/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by