محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية بمديرية صنعاء القديمة في إطار حملة الحشد والتعبئة صنعاء -سبأ:

نظم أبناء مديرية صنعاء القديمة بأمانة العاصمة اليوم فعالية وعرض لشباب المديرية في إطار حملة الحشد والتعبئة لرفد الجبهات بحضور أمين العاصمة حمود محمد عُباد.



وفي الفعالية أشار وكيل أمانة العاصمة للوحدات الإدارية علي القفري إلى أن تلك العروض التي قدمها شباب صنعاء القديمة يبعث على الفخر.



وأشاد الوكيل القفري باللجان المنظمة لهذه الفعالية .. منوها بدور أبناء وشباب صنعاء القديمة وجهودهم في رفد الجبهات.



فيما أشار مدير مديرية صنعاء القديمة أحمد الصماط، استعداد أبناء المديرية رفد الجبهات لمواجهة العدوان.. لافتا إلى أن العرض الذي قدمه شباب المديرية اظهر القدرات التي يمتلكونها.



من جانبه أشاد رئيس لجنة الحشد بأمانة العاصمة العميد الركن خالد البابلي بدور أبناء مدينة صنعاء القديمة في الدفاع عن الوطن واستقلاله.



وعقب الفعالية تم افتتاح معرض صور شهداء صنعاء القديمة والذي أقيم في السور الجنوبي للمدينة.

سبأ [02/أكتوبر/2018]سبأ