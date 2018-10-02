محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الزراعة يناقش مع محافظ المحويت جوانب تطوير الخدمات الزراعية صنعاء -سبأ:

ناقش وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن اليوم بصنعاء مع محافظ المحويت فيصل احمد حيدر، جوانب التنسيق لتطوير الخدمات الزراعية في المحافظة.



وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بتعزيز برامج وأنشطة الأمن الغذائي بما يسهم في تحسين مصادر الدخل للأسر الزراعية بالمحويت والتخفيف من معاناتها نتيجة الأوضاع الاقتصادية بسبب العدوان والحصار .



وأكد اللقاء على أهمية التنسيق لدعم تنفيذ الخدمات والأنشطة الزراعية خاصة في مجال الارشاد الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية ورفد المشاتل الزراعية بالشتلات وكذا في مجال وقاية النباتات وتوفير شبكات وتقنيات الري الحديث، من خلال التنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية.



وتم تكليف فريق من المهندسين الزراعيين برئاسة نائب وزير الزراعة المهندس ماجد المتوكل للاطلاع على الاحتياجات الضرورية لمحافظة المحويت في الجانب الزراعي بهدف العمل على توفيريها وفقا للإمكانيات المتاحة .



حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي المهندس علي الفضيل وأمين عام المجلس المحلي بالمحويت علي الزيكم وعدد من المسؤولين .

سبأ [02/أكتوبر/2018]سبأ