محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حرائر مديرية معين تدين صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم العدوان صنعاء-سبأ:

أدانت حرائر مديرية معين بأمانة العاصمة استمرار صمت المجتمع الدولي وتواطؤه إزاء جرائم العدوان التي يرتكبها بحق الشعب اليمني .



وأكدت حرائر مديرية معين خلال وقفة احتجاجية اليوم، نظمها القطاع النسائي بالمديرية استمرار الصمود والثبات وتسيير قوافل العطاء للجيش واللجان الشعبية للدفاع عن الوطن وإفشال مخططاته.



ودعا بيان صاد عن الوقفة القبائل إلى إعلان النفير العام والتحشيد ورفد الجبهات دعماً وإسنادً للجيش واللجان الشعبية في الجبهات الداخلية وما وراء الحدود .



كما دعا البيان أبناء اليمن إلى اليقظة والحذر من مخططات العدوان التي تستهدف تمزيق النسيج الإجتماعي، والتسلح بالوعي لمعرفة مآرب العدوان ومؤامراته الإجرامية.

سبأ [02/أكتوبر/2018]سبأ