محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيلا محافظة صنعاء يتفقدان مستشفى وعلان ببلاد الروس صنعاء -سبأ:

تفقد وكيلا محافظة صنعاء للقطاع الجنوبي الشرقي عبد الملك الغربي وقطاع الأمن عبد القادر الشاوش اليوم مستشفى وعلان ببلاد الروس.



واطلع الوكيلان الشاوش والغربي ومعهما مدير المديرية صرقح علي صرقح على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.. مستمعين من إدارة المستشفى إلى شرح حول آلية سير العمل.



وأشاد الوكيلان بمستوى خدمات المستشفى المقدمة للمواطنين .. مثمنين إصرار الكادر الطبي على أداء واجبهم رغم كافة المعوقات التي فرضها استمرار العدوان والحصار.



وأكدا استعداد قيادة المحافظة لتذليل الصعوبات التي تواجه المستشفى .. لافتين إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات.

سبأ [02/أكتوبر/2018]سبأ