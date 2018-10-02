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آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:42:48م
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  محلي
مناقشة التحديات التي تواجه سير العملية التعليمية بالمحويت
[02/أكتوبر/2018]
المحويت -سبأ:

استعرض لقاء تربوي بمدينة المحويت اليوم التحديات التي تواجه سير العملية التعليمية وآلية التغلب عليها.


وتطرق اللقاء الذي ضم مدير مدينة المحويت إبراهيم عبد الحميد ومسؤولي إدارة التربية ومدراء المدارس إلی هموم ومعاناة المعلمين واحتياجات المدارس ومتطلبات العام الدراسي الجديد في ظل التحديات التي يمر بها الوطن نتيجة استمرار العدوان والحصار الجائر.

وأكد اللقاء علی أهمية تضافر جهود السلطة المحلية ومجالس الآباء ومنظمات المجتمع المحلي لدعم العملية التعليمية للتخفيف من تداعيات الوضع الراهن.

وثمن اللقاء جهود القطاع التربوي وصموده في الميدان للعام الرابع رغم الصعوبات التي يفرضها العدوان لمحاولة تعطيل التعليم في اليمن.

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