فوز الأرجنتيني ديل بوترو على الأسباني راموس في مستهل مشواره ببطولة الصين للتنس

بكين- سبأ:

تأهل خوان مارتن ديل بوترو وصيف بطل أمريكا المفتوحة للدور الثاني في بطولة الصين المفتوحة بعد أن فاز على منافسه الاسباني البرت راموس-بينيولاس 7-5 و6-2 يوم الثلاثاء.



وكانت هذه أول مباراة يخوضها ديل بوترو منذ الخسارة أمام نوفاك ديوكوفيتش في نهائي أمريكا المفتوحة الشهر الماضي وقدم اللاعب الأرجنتيني أداء جيدا وأطلق عشر ضربات إرسال ساحقة ونجح في اقتناص 86 في المائة من نقاط إرساله ليحسم المباراة خلال 90 دقيقة.



وسيضمن ديل بوترو (30 عاما) التأهل للبطولة الختامية الشهر المقبل في لندن لأول مرة له منذ 2013 إذا شق طريقه إلى المباراة النهائية في بكين.. وسيواجه منافسه الروسي كارين ختشانوف في الدور التالي.



وضمن كل من الإسباني رافائيل نادال والصربي ديوكوفيتش والسويسري روجر فيدرر المشاركة في البطولة الختامية التي تقام في نهاية الموسم.



واستهل البلغاري جريجور ديميتروف، وصيف بطل الصين المفتوحة قبل عامين، مشواره في البطولة بفوز حاسم بنتيجة 7-5 و6-3 على الامريكي تينيس ساندجرين.



وقال ديميتروف الذي يحتل المركز الثامن في التصنيف العالمي وسيواجه الصربي دوسان لايوفيتش في الدور المقبل "ليس من السهل أبدا أن تلعب أمام منافس مثله.. استغرق الأمر مني عدة أشواط لأضبط إيقاعي في الملعب.. بالنظر إلى خطته في اللعب حاولت أن أجد أقصى راحة ممكنة في المباراة".



وخاض الإسباني فرناندو فرداسكو مباراة صعبة قبل أن يتمكن من الفوز على الفرنسي جايل مونفيس 2-6 و7-6 و 7-6 في ساعتين و 23 دقيقة.

[02/أكتوبر/2018]سبأ