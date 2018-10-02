ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:02:42م
المجلس السياسي الأعلى يقف على أخر المستجدات السياسية والعسكرية
عقد المجلس السياسي الأعلى اجتماعا اليوم برئاسة الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وقف فيه أمام أخر المستجدات السياسية والعسكرية في الساحة.
قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيا في مداهمات بالضفة الغربية
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت 21 مواطنًا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات مع الشبان في القرى والبلدات.
اجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش دور شركات التأمين في الحفاظ على الاقتصاد الوطني
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة وضم ممثلو شركات التأمين.
المنتخب الوطني الأول يخوض معسكر داخلي الخميس استعداداً لنهائيات آسيا
يدخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الخميس القادم معسكر داخليا بمدينة المكلا استعداداً للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي ستقام خلال يناير 2019م .
آخر الأخبار:
بيونغ يانغ ترفض التخلى عن أسلحتها النووية مقابل معاهدة سلام
وكيلا محافظة صنعاء يتفقدان مستشفى وعلان ببلاد الروس
مناقشة التحديات التي تواجه سير العملية التعليمية بالمحويت
فوز الأرجنتيني ديل بوترو على الأسباني راموس في مستهل مشواره ببطولة الصين للتنس
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
العون المباشر توزع ستة آلاف سلة غذائية على ألفي أسرة في ذمار
[02/أكتوبر/2018]
صنعاء -سبأ:



اختتم مكتب العون المباشر في اليمن مشروع إغاثة ذمار 2018م في جانبيه الغذاء وفلاتر تنقية مياه الشرب والذي استهدف 14 ألف شخصا في مديريتي جهران ووصاب العالي بتمويل جمعية العون المباشر.




وأوضحت المتخصصة في مجال العمل الإنساني مديرة مكتب العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي أن مشروع إغاثة ذمار جاء تلبية للنداءات التي تم إطلاقها من المحافظة لتلبية الاحتياجات والتخفيف من الأزمة الإنسانية مع ارتفاع نسبة الفقر وزيادة أعداد المتضررين بالمحافظة.

وتطرقت إلى مشكلة النزوح المتزايدة التي تشهدها المحافظة والتي تسببت في معاناة كبيرة للنازحين والمجتمع المضيف، حيث بينت المسوحات والدراسات التي أجريت بمحافظة ذمار من قبل كتل الأمم المتحدة المختلفة، أن مديريتي جهران ووصاب العالي من أكثر المديريات التي تعاني تدهوراً صحياً وغذائياً وحركة نزوح عالية.

وأشارت العسعوسي إلى أن مشروع إغاثة ذمار أسهم في توفير الغذاء المتكامل لمدة ثلاثة أشهر للأسر المستهدفة وخاصة الأمهات الحوامل والأطفال للحد من إصابتهم بأمراض سوء التغذية .

وأكدت أن العون المباشر ستواصل تنفيذ مشروع الإغاثة الطارئة وتقديم العون الإنساني للفئات الضعيفة والأشد تضرراً وفقراً في مختلف المناطق والمحافظات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي .. معبرة عن الشكر لجميع الشركاء المحليين والمتطوعين وفريق العون المباشر لمساهمتهم في إنجاح المشروع بمراحله المختلفة.

فيما ذكرت منسقة مشاريع الإغاثة بمكتب العون المباشر ندى العزي أنه تم خلال مراحل المشروع الثلاث توفير ستة آلاف سلة غذائية تم توزيعها على ألفي أسرة لمدة ثلاثة أشهر متتالية بالتعاون مع مؤسسة أيادي الرحمة الخيرية التنموية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومكاتب التخطيط، مياه الريف، الصحة والسلطة المحلية بالمحافظة .

وأشارت إلى أنه تم في كل مرحلة توزيع ألفي سلة مكونة من 75 كيلو بر مطحون، 10 كيلو سكر أبيض، أربعة لترات زيت، وواحد كيلو ملح مدعم باليود، 24 علبة بقوليات، استفاد منها 14 ألف شخص من النازحين والمجتمع المضيف الواقعين تحت خط الفقر وأصحاب الهمم "ذوي الإعاقة" والمهمشين والأسر التي تعولها نساء بمديريتي جهران ووصاب العالي.

وأوضحت أنه صاحب المرحلة الأولى من المشروع توزيع ألفي فلتر لتنقية مياه الشرب على الأسر المستهدفة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وكيلا محافظة صنعاء يتفقدان مستشفى وعلان ببلاد الروس
مناقشة التحديات التي تواجه سير العملية التعليمية بالمحويت
أمين محلي صعده يتفقد مراكز ونقاط صرف مبالغ الحالات المستهدفة
مناقشة تقرير الجهاز المركزي حول الرقابة على موارد شركة يمن موبايل
وزيرا الصناعة والأشغال يزوران مصنع الغزل والنسيج
مناقشة جوانب واحتياجات القطاع الزراعي بمحافظة البيضاء
تواصل حملة رفع البسطات وإزالة المخالفات بمدينة ذمار
تدشين إمتحانات الفصل الجامعي الثاني بكليات جامعة صعدة
مناقشة مستوى أداء مكتب الزراعة وجمعية النحالين بعمران
لقاء موسع للخطباء والمرشدين بمديرية معين بأمانة العاصمة
العدوان السعودي على اليمن
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيين عضوين بمجلس الشورى
[02/أكتوبر/2018]
أكثر من 603 ملايين دولار خسائر المؤسسة العامة للاتصالات منذ بدء العدوان
[02/أكتوبر/2018]
استشهاد أسرة نازحة بغارة لطيران العدوان في مستبأ بحجة
[02/أكتوبر/2018]
سلسلة غارات وقصف صاروخي ومدفعي على ثلاث محافظات
[02/أكتوبر/2018]
إصابة امرأة بجروح خطيرة بقصف مدفعي للمرتزقة على مديرية المتون بالجوف
[01/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by