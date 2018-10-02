العون المباشر توزع ستة آلاف سلة غذائية على ألفي أسرة في ذمار صنعاء -سبأ:





اختتم مكتب العون المباشر في اليمن مشروع إغاثة ذمار 2018م في جانبيه الغذاء وفلاتر تنقية مياه الشرب والذي استهدف 14 ألف شخصا في مديريتي جهران ووصاب العالي بتمويل جمعية العون المباشر.







وأوضحت المتخصصة في مجال العمل الإنساني مديرة مكتب العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي أن مشروع إغاثة ذمار جاء تلبية للنداءات التي تم إطلاقها من المحافظة لتلبية الاحتياجات والتخفيف من الأزمة الإنسانية مع ارتفاع نسبة الفقر وزيادة أعداد المتضررين بالمحافظة.



وتطرقت إلى مشكلة النزوح المتزايدة التي تشهدها المحافظة والتي تسببت في معاناة كبيرة للنازحين والمجتمع المضيف، حيث بينت المسوحات والدراسات التي أجريت بمحافظة ذمار من قبل كتل الأمم المتحدة المختلفة، أن مديريتي جهران ووصاب العالي من أكثر المديريات التي تعاني تدهوراً صحياً وغذائياً وحركة نزوح عالية.



وأشارت العسعوسي إلى أن مشروع إغاثة ذمار أسهم في توفير الغذاء المتكامل لمدة ثلاثة أشهر للأسر المستهدفة وخاصة الأمهات الحوامل والأطفال للحد من إصابتهم بأمراض سوء التغذية .



وأكدت أن العون المباشر ستواصل تنفيذ مشروع الإغاثة الطارئة وتقديم العون الإنساني للفئات الضعيفة والأشد تضرراً وفقراً في مختلف المناطق والمحافظات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي .. معبرة عن الشكر لجميع الشركاء المحليين والمتطوعين وفريق العون المباشر لمساهمتهم في إنجاح المشروع بمراحله المختلفة.



فيما ذكرت منسقة مشاريع الإغاثة بمكتب العون المباشر ندى العزي أنه تم خلال مراحل المشروع الثلاث توفير ستة آلاف سلة غذائية تم توزيعها على ألفي أسرة لمدة ثلاثة أشهر متتالية بالتعاون مع مؤسسة أيادي الرحمة الخيرية التنموية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومكاتب التخطيط، مياه الريف، الصحة والسلطة المحلية بالمحافظة .



وأشارت إلى أنه تم في كل مرحلة توزيع ألفي سلة مكونة من 75 كيلو بر مطحون، 10 كيلو سكر أبيض، أربعة لترات زيت، وواحد كيلو ملح مدعم باليود، 24 علبة بقوليات، استفاد منها 14 ألف شخص من النازحين والمجتمع المضيف الواقعين تحت خط الفقر وأصحاب الهمم "ذوي الإعاقة" والمهمشين والأسر التي تعولها نساء بمديريتي جهران ووصاب العالي.



وأوضحت أنه صاحب المرحلة الأولى من المشروع توزيع ألفي فلتر لتنقية مياه الشرب على الأسر المستهدفة.

سبأ [02/أكتوبر/2018]سبأ