اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف عند الإغلاق نيويورك- سبأ:



انخفضت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف عند الفتح لبيوم الثلاثاء، وتصدرت أسهم البنوك قائمة الخاسرين، تحت ضغط اضطرابات بالأسواق الأوروبية بعدما أدلى مشرع إيطالي بتعليقات مناهضة لليورو وانحسار حالة الارتياح الناجمة عن تجديد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).



وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 2.30 نقطة أو 0.01 في المائة ليصل إلى 26648.91 نقطة.



ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.79 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 2923.80 نقطة.



وهبط المؤشر ناسداك المجمع 12.83 نقطة أو 0.16 في المائة ليصل إلى 8024.48 نقطة.

سبأ [02/أكتوبر/2018]سبأ