ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:02:42م
المجلس السياسي الأعلى يقف على أخر المستجدات السياسية والعسكرية
عقد المجلس السياسي الأعلى اجتماعا اليوم برئاسة الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وقف فيه أمام أخر المستجدات السياسية والعسكرية في الساحة.
قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيا في مداهمات بالضفة الغربية
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت 21 مواطنًا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات مع الشبان في القرى والبلدات.
اجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش دور شركات التأمين في الحفاظ على الاقتصاد الوطني
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة وضم ممثلو شركات التأمين.
المنتخب الوطني الأول يخوض معسكر داخلي الخميس استعداداً لنهائيات آسيا
يدخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الخميس القادم معسكر داخليا بمدينة المكلا استعداداً للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي ستقام خلال يناير 2019م .
آخر الأخبار:
بيونغ يانغ ترفض التخلى عن أسلحتها النووية مقابل معاهدة سلام
وكيلا محافظة صنعاء يتفقدان مستشفى وعلان ببلاد الروس
مناقشة التحديات التي تواجه سير العملية التعليمية بالمحويت
فوز الأرجنتيني ديل بوترو على الأسباني راموس في مستهل مشواره ببطولة الصين للتنس
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف عند الإغلاق
[02/أكتوبر/2018]
نيويورك- سبأ:

انخفضت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف عند الفتح لبيوم الثلاثاء، وتصدرت أسهم البنوك قائمة الخاسرين، تحت ضغط اضطرابات بالأسواق الأوروبية بعدما أدلى مشرع إيطالي بتعليقات مناهضة لليورو وانحسار حالة الارتياح الناجمة عن تجديد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).


وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 2.30 نقطة أو 0.01 في المائة ليصل إلى 26648.91 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.79 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 2923.80 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 12.83 نقطة أو 0.16 في المائة ليصل إلى 8024.48 نقطة.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
وزير النفط الإيراني يُحمل ترامب مسؤولية ارتفاع أسعار النفط
صندوق النقد الدولي يدعو تونس إلى رفع الفائدة مجددا لكبح التضخم
الكويت توقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة
أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار توقعًا لرفع الفائدة
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد الى 82.89 دولار للبرميل
اجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش دور شركات التأمين في الحفاظ على الاقتصاد الوطني
العراق يخطط لزيادة انتاج النفط الخفيف وصادراته لمليون برميل في 2019
ارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق
مصر تعلن تحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ووقف استيراده
العدوان السعودي على اليمن
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيين عضوين بمجلس الشورى
[02/أكتوبر/2018]
أكثر من 603 ملايين دولار خسائر المؤسسة العامة للاتصالات منذ بدء العدوان
[02/أكتوبر/2018]
استشهاد أسرة نازحة بغارة لطيران العدوان في مستبأ بحجة
[02/أكتوبر/2018]
سلسلة غارات وقصف صاروخي ومدفعي على ثلاث محافظات
[02/أكتوبر/2018]
إصابة امرأة بجروح خطيرة بقصف مدفعي للمرتزقة على مديرية المتون بالجوف
[01/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by