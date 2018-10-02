محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل حملة رفع البسطات وإزالة المخالفات بمدينة ذمار ذمار-سبأ:

تتواصل بمدينة ذمار حملة رفع البسطات وإزالة المخالفات من شوارع المدينة، والتي ينفذها مكتب الأشغال وصندوق النظافة بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وخلال زيارة تفقدية اطلع محافظ ذمار محمد حسين المقدشي وأمين عام محلي المحافظة مجاهد شايف العنسي ومعهما وكيل المحافظة لشئون الخدمات محسن علي هارون، على سير أعمال الحملة في عدد من الشوارع بالمدينة.



وأكد المحافظ المقدشي والأمين العام العنسي أهمية استمرار الحملة في إزالة المخالفات والإستحداثات العشوائية على الأرصفة والشوارع العامة.



ولفتا إلى أهمية مواكبة أعمال النظافة وتنفيذ إجراءات مرورية مصاحبة للحملة بما يسهم في إبراز المظهر الجمالي للمدينة وتسهيل حركة السير .



وحث محافظ ذمار وأمين عام محلي المحافظة الجميع على الاضطلاع بالمسئولية في الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال أيام الحملة .. وأشادا بالتفاعل المجتمعي مع الحملة والتعاون الملموس من قبل الجميع لإنجاحها.



واستكملت الحملة في يومها الرابع إزالة المخالفات في شارع التعاون وسوق الربوع وبير خابوط، وتواصل بقية الشوارع المحددة.

سبأ [02/أكتوبر/2018]سبأ