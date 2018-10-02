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آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:02:42م
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تدشين إمتحانات الفصل الجامعي الثاني بكليات جامعة صعدة
[02/أكتوبر/2018]
صعدة-سبأ:

بدأت اليوم بجامعة صعدة إمتحانات الفصل الجامعي الثاني للمتقدمين البالغ عددهم ثلاثة آلاف و437 طالبا وطالبة في مختلف كليات وأقسام الجامعة.


وبالمناسبة تفقد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة محمد عيظة العماد ومعه رئيس جامعة صعدة الدكتور عبدالرحيم الحمران، سير العملية الإمتحانية للطلاب والطالبات بكليات التربية والآداب والعلوم الفصل الثاني من العام الجامعي 2017 – 2018م .

وطاف العماد والحمران ومعهما نائب رئيس الجامعة الدكتور صادق مناع ووكيل المحافظة محمد كعيبة بقاعات الكليات واستمعوا من القائمين على الإمتحانات والطلاب إلى إيضاح عن سير العملية الإمتحانية والأجواء الملائمة لتأدية الطلاب والطالبات إمتحاناتهم بكل سهولة.

وأكدوا إستعداد قيادة المحافظة ورئاسة الجامعة تذليل الصعوبات بما يكفل استكمال تأدية الطلاب والطالبات للامتحانات.

كما استمعوا من عمداء الكليات إلى شرح عن سير الإمتحانات للفصل الجامعي الثاني وما تواجه عمادة الكليات من صعوبات أبرزها قلة القاعات الدراسية بعد استهداف العدوان لأغلب مباني الكليات والقاعات الدراسية .. مثمنين دور قيادة المحافظة وجهودها في دعم الكليات على وجه الخصوص والجامعة بصورة عامة.

إلى ذلك لقاء برئاسة أمين عام محلي المحافظة، ضم رئيس جامعة صعدة ونائبه والوكيل كعيبة وعمداء الكليات، إحتياجات الجامعة من الإمكانيات المادية والفنية والكوادر الأكاديمية المتخصصة في مختلف الكليات والتخصصات .

وتطرق اللقاء إلى أهمية إستقلالية الجامعة وعمل دراسات لإضافة كليات جديدة تسهم في رفد إحتياجات سوق العمل وتوفير المباني والقاعات الدراسية خصوصا بعد تعرض المباني الجديدة للجامعة للتدمير الكامل بما فيها المعامل العلمية وسكن الطلاب والطالبات.

وتناول الإجتماع وضع أعضاء هيئة التدريس في ظل توقف المرتبات منذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وعدم الإلتزام بصرف مرتبات موظفي الدولة بما فيهم أعضاء هيئة التدريس بجامعة صعدة أسوة بموظفي القطاع العام.

سبأ
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