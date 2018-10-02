رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مزود وهبة إلى نصف نهائي بطولة كمران الخامسة للتنس صنعاء-سبأ:

تأهل اللاعبان نبيل مزود ومحمد هبة الى الدور النصف النهائي في فئة الرواد ضمن بطولة كمران الخامسة للتنس.



وجاء تأهل اللاعبان الى النصف النهائي من منافسات البطولة المقامة حاليا في ملاعب اتحاد التنس والاسكواش بصنعاء اثر فوزهما على اللاعبان مروان الدالى وعبد الملك سريح.



وفي فئة البراعم تأهل إلى نفس الدور كلا من اللاعب عبد الرحمن شبيل على حساب اللاعب نزار العبسي واللاعب يوسف سلامه على اللاعب شهاب المرواني واللاعب احمد مزود على اللاعب ايهم لطف وفوز اللاعب رشيد محمد على اللاعب فارس السنباني.



وفي فئة الفتيات تأهل الى الدور النهائي كلا من سماء القرشي على اللاعبة لميس الكميم فوز اللاعبه ديانا انور على اللاعبة فله انور.



وفي فئة المعاقين حركيا رجال فوز اللاعب عصام المسوري على اللاعب أمين الزري وفوز اللاعب مجاهد الضياني على اللاعب ناضم وفوز اللاعب جميل الحماطي على اللاعب هاني.



وفي فئة المعاقين حركيا سيدات فوز اللاعبة عائشة سرور على اللاعبة صبري وفوز اللاعبه ياسمين الراعي على اللاعبه سوسن.



يذكر أنه يشارك في البطولة أكثر من 120 لاعبا ولاعبه موزعين على سبع فئات عمرية هي البراعم – الناشئين – الشباب – الفتيات – الرواد - المعاقين حركيا رجال - المعاقين حركيا سيدات.

سبأ [02/أكتوبر/2018]سبأ