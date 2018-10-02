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آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:02:42م
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مناقشة مستوى أداء مكتب الزراعة وجمعية النحالين بعمران
[02/أكتوبر/2018]
عمران -سبأ:

ناقش اجتماع لمكتب الزراعة والري وجمعية النحالين بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، مستوى الأداء ودور مكتب الزراعة في دعم النحالين.


وتطرق الإجتماع إلى الخطط الزراعية ودور المكتب في توسيع رقعة إنتاج الحبوب بمختلف أنواعها والخضروات خاصة في قاع البون الزراعي والوديان الخصبة ومنها شوابة وخيوان والبطنة وغيرها.

وشدد المجتمعون على ضرورة الاهتمام بالنحل والنحالين خاصة وأن هذا القطاع له مرود إيجابي، ويعد من المنتجات النقدية التي ترفد الاقتصاد بالعملة الصعبة.

وفي الاجتماع أشار محافظ عمران إلى ضرورة تعزيز مستوى الأداء بما يكفل زيادة الإنتاج والارتقاء بالمنتجات الزراعية ومنها العسل والنحل والحبوب وغيرها من المنتجات التي تعد من أهم مرتكزات الأمن الغذائي.

وبين أن تحديث وتطوير الخطط والبرامج الفصلية والسنوية ستسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في تحقيق الإكتفاء الذاتي من منتجات الحبوب، بما يترجم إهتمام الدولة وسعيها في الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية والحيوانية.

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