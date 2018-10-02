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آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:02:42م
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  عربي ودولي
مصرع 13 شخصاً في هجوم انتحاري استهدف تجمعا انتخابيا شرق أفغانستان
[02/أكتوبر/2018]
كابول- سبأ:



لقي ما لا يقل عن 13 شخصا مصرعهم في هجوم انتحاري استهدف تجمعا انتخابيا في شرق أفغانستان اليوم الثلاثاء كما أعلن مسؤولون، في أحدث فصول العنف في البلاد قبيل الانتخابات التشريعية المرتقبة هذا الشهر.




وبحسب وسائل الإعلام تعد هذه أول عملية انتحارية في افغانستان منذ بدء حملة الانتخابات رسميا الجمعة الماضي استعدادا للانتخابات التشريعية.

ونقلت عن المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله خوجياني قوله: إن أكثر من 40 شخصا أصيبوا بجروح حين فجر الانتحاري نفسه في تجمع انتخابي للمرشح عبد الناصر محمد في الولاية الواقعة شرق أفغانستان.

وأكد خوجياني أن المرشح نجا من الهجوم لكن بدون تحديد ما اذا كان أصيب بجروح.

وقال مدير دائرة الصحة المحلية نجيب الله كماوال إنه تم نقل 13 جثة الى المستشفيات حتى الان.

وتشهد الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقررة في 20 أكتوبر بعد أن تم إرجاؤها، أعمال عنف دامية.

وقُتل 5 مرشحين في هجمات، بحسب اللجنة المستقلة للانتخابات، وهناك مخاوف من تصاعد أعمال العنف.

وتوعدت حركة طالبان وتنظيم (داعش) بعرقلة العملية الانتخابية فيما تقومان بتكثيف هجماتهما في أنحاء البلاد.

سبأ
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