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آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:02:42م
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لقاء موسع للخطباء والمرشدين بمديرية معين بأمانة العاصمة
[02/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

أكد لقاء بمديرية معين بأمانة العاصمة اليوم أهمية تفعيل دور الخطباء والمرشدين في توعية المجتمع بأهمية التصدي للعدوان فكرياً وثقافياً وإعلامياً .


وشدد اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد لأمانة العاصمة عبدالوهاب شرف الدين ومدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالأمانة محمد العفيف ومدير التشريعات بالأمانة سامي شرف الدين على ضرورة تفعيل دور الأجهزة التنفيذية والمجلس المحلي في تعزيز عوامل الصمود والاستمرار في مواجهة العدوان.

وأشار اللقاء الذي شارك فيه نحو 150 خطيبا ومرشدا في حملة التحشيد التي تستمر خلال 15 يوم إلى أهمية الاستمرار في تسيير قوافل الدعم للجبهات ورفدها بالرجال والعتاد خاصة جبهات الساحل الغربي.

وأقر اللقاء تنفيذ برامج الحملة في المدارس والإذاعات المدرسية إلى جانب إقامة عدد من الأنشطة الثقافية وغيرها بما يكفل تعزيز الوعي المجتمعي بمخططات العدوان.

سبأ
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