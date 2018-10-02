محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الاختبارات التكميلية لطلاب الشهادة الأساسية بمحافظة إب إب -سبأ:

ناقش المجلس التربوي بمحافظة إب برئاسة مدير التربية رئيس المجلس التربوي محمد درهم الغزالي ترتيبات الاختبارات التكميلية "الدور الثاني" لطلاب الشهادة الأساسية العامة للعام الدراسي ٢٠١٧ – ٢٠١٨ المقرر تنفيذها الخميس القادم.



وأقر الاجتماع المراكز الاختبارية وكشوفات توزيعها على عدد من المديريات وجدول اليوم الاختباري التكميلي.



وفي الاجتماع أكد الغزالي أهمية إنجاح عملية الاختبارات التكميلية لطلاب الصف التاسع وتسهيل الإجراءات للطلاب النازحين من محافظة الحديده ليئدوا الاختبارات في أي مركز اختباري .



وأشاد بجهود القيادات التربوية والمعلمين في إنجاح العام الدراسي المنصرم وتواجدهم في مدارسهم منذ بدء العام الدراسي الجديد ٢٠١٨-٢٠١٩م باعتبار نجاح العملية التعليميه والتربوية مسؤلية الجميع في ظل استمرار العدوان.



حضر الاجتماع المدير العام المساعد عبد الله الشامي ورؤساء الشُعب أعضاء المجلس التربوي ومدراء إدارات الاختبارات والتوجيه والتعليم وعدد من مدراء مكاتب التربية في المديريات

سبأ [02/أكتوبر/2018]سبأ