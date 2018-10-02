محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الاستعدادات لتشجير شوارع أمانة العاصمة صنعاء -سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن، الاستعدادات وجوانب التنسيق بين وزارة الزراعة وأمانة العاصمة لتشجير شوارع الأمانة.



وأكد الإجتماع بحضور وكيل الأمانة لقطاع الموارد المالية مازن نعمان ووكيل الأمانة المساعد لقطاع الشباب عبدالله الحجري، على أهمية الإعداد الجيد للاستفادة من موسم التشجير للموسم القادم وبما يسهم في إظهار أمانة العاصمة بمنظر جمالي وحضاري.



وتم الاتفاق على أن توفر وزارة الزراعة الشتلات من أشجار الزينة وأشجار الفاكهة كالحمضيات لتزيين شوارع الأمانة، فيما تتولى أمانة العاصمة توفير التجهيزات والمعدات ومستلزمات التشجير الأخرى.



وتطرق الاجتماع إلى إمكانية التنسيق بين وزارة الزراعة وأمانة العاصمة لتنظيم وتأهيل عدد من أسواق الخضار والفاكهة المركزية بأمانة العاصمة.



وأكد الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق والاستفادة من دعم المنظمات والهيئات الدولية بما يخدم الجوانب التنموية بالأمانة.



حضر الاجتماع وكلاء وزارة الزراعة وعدد من المسؤولين في الوزارة وأمانة العاصمة .

سبأ [02/أكتوبر/2018]سبأ