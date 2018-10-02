تدشين صرف المساعدات النقدية لمستفيدي الضمان الإجتماعي بذمار

ذمار-سبأ:

دشن محافظ ذمار محمد حسين المقدشي وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد العنسي اليوم، المرحلة الثالثة من مشروع الحوالات النقدية الطارئ للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة.



تستهدف المرحلة الثالثة 70 ألف حالة بمبلغ مليار و100 مليون ريال، في 21 نقطة صرف على مستوى المحافظة بتمويل البنك الدولي عبر منظمة اليونيسيف، من خلال بنك الأمل للتمويل الأصغر ومصرف الكريمي وفروعه ووكلاءه في المديريات.



وفي التدشين أكد المحافظ المقدشي أهمية تسهيل إجراءات الصرف بما يمكن المستفيدين من استلام مستحقاتهم بسهولة ويسر.



وأشاد بجهود البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف ودورهما في تخفيف المعاناة الإنسانية في ظل الظروف المعيشية الصعبة جراء استمرار العدوان والحصار.



ودعا محافظ ذمار المنظمات الإنسانية إلى دراسة إمكانية التوسع في استهداف عدد من الفئات المجتمعية التي تعاني ظروف إنسانية صعبة.



وكان منسق شركة برودجي عبده محمد الفضلي ومدير بنك الأمل للتمويل الاصغر زياد حمود زياد استعرضا آلية الصرف والتسهيلات المتاحة ونقاط الصرف في مختلف المديريات.

[02/أكتوبر/2018]سبأ