اليابانية أوساكا ثالث المتأهلات للبطولة الختامية للتنس في سنغافورة

سنغافورة- سبأ:

أصبحت اليابانية نعومي أوساكا بطلة أمريكا المفتوحة ثالث لاعبة تضمن التأهل إلى البطولة الختامية لموسم التنس للسيدات في سنغافورة هذا الشهر بعدما حصلت اللاعبة البالغ عمرها 20 عاما على النقاط اللازمة للوصول في المسابقة التي ستقام بمشاركة 8 لاعبات.



وتفوقت أوساكا على سيرينا وليامز بمجموعتين متتاليتين لتحرز لقبها الأول ولقب اليابان الأول في بطولة كبرى في نيويورك الشهر الماضي وواصلت التألق بالوصول إلى نهائي بطولة بان باسيفيك لتضمن الظهور لأول مرة في البطولة الختامية.



وبعد الفوز بمباراتها الأولى في بطولة الصين المفتوحة الجارية يوم أمس الاثنين التحقت أوساكا بكل من الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأول عالميا والألمانية أنجليك كيربر بطلة ويمبلدون في التأهل إلى منافسات البطولة المقرر إقامتها في سنغافورة.



واقتربت التشيكية بترا كفيتوفا والدنمركية كارولين وزنياكي، بطلة أستراليا المفتوحة والفائزة بلقب البطولة الختامية العام الماضية، من التأهل أيضا للظهور في سنغافورة.



لكن لا تزال المنافسة قوية بين 4 لاعبات على 3 بطاقات إضافية للتأهل إلى البطولة الختامية.



وتبدو المنافسة متقاربة بين الأمريكية سلون ستيفنز والأوكرانية إيلينا سفيتولينا والتشيكية كارولينا بليسكوفا والهولندية كيكي بيرتنز من أجل الوجود في البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة 21-28 أكتوبر الجاري.

[02/أكتوبر/2018]سبأ