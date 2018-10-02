مناقشة مشاريع اليونيسيف في القطاع الصحي بعمران

عمران-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، مستوى تنفيذ المشاريع الإنسانية المقدمة من منظمة اليونيسيف في المجال الصحي وسبل إمكانية زيادة الدعم في هذا الجانب.



وفي اللقاء الذي حضره مسئول الصحة والتغذية باليونيسيف الدكتور فهيم الحاج ومدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة الدكتور هادي الحمزي ومدير مستشفى عمران العام الدكتور عبد الغني فارس، أشاد المحافظ جمعان بدعم اليونيسيف للقطاع الصحي بالمحافظة.



وأعرب عن أمله في زيادة حجم المساعدات من قبل اليونيسيف للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تعانيها المحافظة جراء العدوان والحصار بتبني مشاريع نوعية لمعالجة الأوبئة والأمراض المتفشية بالمحافظة ومنها وباء الكوليرا .



وأشار محافظ عمران إلى ضرورة مضاعفة التدخلات في مجال الأمومة والطفولة ودعم المراكز الصحية بالمديريات خاصة توفير العلاجات والإمكانات الضرورية لتشغيل المراكز الصحية وإيجاد الحوافز للعاملين الصحيين.



وأكد حرص قيادة المحافظة على التعاون مع المنظمات الدولية ومنها اليونيسيف وتسهيل مهامها بما يسهم في إنجاح مشاريعها خاصة برامج الأمومة والطفولة والتحصين ودعم المستشفيات الريفية وحوافز الكوادر الصحية وغيرها من المشاريع.



من جانبه أوضح مسئول الصحة والتغذية بالمنظمة أن زيارته للمحافظة تأتي للإطلاع على سير عمل المشاريع الممولة من اليونيسيف ووضع خطط الاحتياجات الملحة للمرحلة المقبلة.



فيما قدم مدير مكتب الصحة ومدير مستشفى عمران العام تقريرا عن أهم الاحتياجات التي يتطلب توفرها لاستمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.



وأوضحا أن المرافق الصحية بالمحافظة تعاني وضعا صعبا جراء شحة الإمكانات والأدوية والمحاليل الطبية، إضافة إلى النفقات التشغيلية ومرتبات العاملين بالقطاع الصحي .

[02/أكتوبر/2018]سبأ