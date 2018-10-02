محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختتام ندوة آفاق المستقبل بجامعة إب إب-سبأ:

اختتمت بجامعة إب اليوم الندوة العلمية الأولى "آفاق المستقبل" لقسم الإدارة وأصول التربية، برنامج الدكتوراة.



تناولت الندوة في ثلاثة أيام بمشاركة 50 متخصصا عدد من الأبحاث العلمية وأوراق العمل من منتسبي قسم الإدارة وأصول التربية، برنامج الدكتوراة.



وفي الإختتام أشار رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب إلى ضرورة تحويل الرؤى التي قدمت إلى واقع ملموس يساهم في تطوير المؤسسات التعليمية لتتمكن من سبر أغوار الحاضر والمستقبل.



حضر الاختتام الذي تخلله تكريم رؤساء اللجان العلمية ومقرريها والباحثين المشاركين في الندوة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله الفلاحي ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فؤاد حسان وأمين عام الجامعة عبد الملك السقاف.

سبأ [02/أكتوبر/2018]سبأ