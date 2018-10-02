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مناقشة إمكانية توفيرالاحتياجات الزراعية بمحافظة ريمة
[02/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن وضم وكيل محافظة ريمة عبدالله الضبيبي ووكلاء وزارة الزراعة،  الاحتياجات الضرورية لقطاع الزراعة بالمحافظة والتي يمكن توفيرها وفقا للامكانيات المتاحة.

وأكد الاجتماع على أهمية تفعيل وتنشيط الجوانب الزراعية في محافظة ريمة من خلال تنفيذ الأنشطة والخدمات الزراعية المختلفة خاصة فيما يتعلق بتوفير البذور المحسنة وتفعيل الارشاد الزراعي والاهتمام بالصحة الحيوانية والانتاج النباتي ووقاية النباتات.

وشدد الاجتماع على ضرورة استمرار  التعاون  والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية لايجاد تمويلات للمشاريع الخدمية في المحافظة في مختلف المجالات باعتبار أن محافظة ريمة من المحافظات المحرومة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والدعم وتلبية احتياجات المواطنين  والتخفيف من معاناتهم نتيجة العدوان والحصار .

وأكد وزير الزراعة استعداد الوزارة تقديم الدعم الممكن للقطاع الزراعي في المحافظة .. موجها بتزويد المشاتل الزراعية بالمحافظة بشتلات أشجار البن واللوز والزيتون الى جانب توفير كمية من بذور محاصيل الحبوب الغذائية المحسنة لتوزيعها على المزارعين وبما يسهم في تشحيعهم على التوسع في زراعة الحبوب الغذائية اللازمة لتوفير الأمن الغذائي.

    ولفت الوزير غازي إلى أهمية تطوير وتفعيل نشاط مكتب الزراعة بالمحافظة ليقوم بدوره في دعم جوانب التنمية الزراعية في مختلف مديريات المحافظة،  حيث سيتركز الدعم على توفير الوسائل والمستلزمات الزراعية منها توفير عدد من مرشات المبيدات التي تستخدم على السيارات لغرض وقاية النباتات ومكافحة الافات وكذا توفير 12 مرشة ظهرية للمكافحة،  فضلاً عن الاهتمام بالثروة الحيوانية من دعم أنشطة حملات التطعيم البيطرية للماعز والأغنام والدعم في مجال الطاقة الشمسية للأغرض الزراعية وفي مجال خدمات التسويق الزراعي، إلى جانب العمل على تأهيل وتدريب الكوادر الفنية الزراعية في ريمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبحوث والارشاد الزراعي.

    من جانبه ثمن وكيل محافظة ريمة جهود قيادة وزارة الزراعة والري للتعاون في دعم الأنشطة والخدمات الزراعية ومجالات الأمن الغذائي في المحافظة .. لافتا الى احتياجات المحافظة للخدمات والمشاريع في مختلف المجالات.

حضر الاجتماع منسق المشاريع بوزارة الزراعة المهندس مطهر زيد ومدير عام التخطيط والتعاون الدولي بالوزارة محمد معجم ومدير عام مكتب الزراعة بريمة المهندس عبده القعاري وعدد من المسؤلين.
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