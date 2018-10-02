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اختتام ورشة خاصة بتطوير الإطار الفلسفي لوزارة التعليم الفني
[02/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
اختتمت بمركز كمران للتدريب بصنعاء اليوم ورشة عمل خاصة بتطوير الإطار الفلسفي لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني والجهاز التنفيذي لكليات المجتمع، نظمتها في يومين وزارة التعليم الفني والجهاز بدعم صندوق تنمية المهارات.

وفي الاختتام الذي حضره نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي يحيى شرف الدين .. أشار نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي إلى أن ورشة تطوير الإطار الفلسفي للوزارة والجهاز التنفيذي لكليات المجتمع تأتي ضمن مشروع تطوير برامج ومناهج كليات المجتمع الحكومية والأهلية الذي يعد واحدا من المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها ومنها مشاريع التعديلات التشريعية وتقييم برامج وإستراتيجية الوزارة .

وأوضح أن رسالة الوزارة تتمثل في بناء الإنسان البناء المسئول المعبر عن هويته وتمكينه من الانجاز والإبداع من خلال توفير تعليم فني تقني متكامل ومتنوع ذو جودة عالية يحقق العدالة والفرص المتكافئة في إطار الشراكة الفاعلة بين قطاعات المجتمع المختلفة.


وأشاد الدكتور الحوالي بجهود العاملين بالوزارة والجهاز التنفيذي لكليات المجتمع وكليات المجتمع الحكومية والأهلية وقياده صندوق تنمية المهارات في تنفيذ الورشة والمساهمة في تطوير رؤية ورسالة وأهداف الوزارة .. معبرا عن أمله في أن تكون الورشة حققت أهدافها وأن تحظى مخرجاتها بالتطبيق العملي على الواقع.

وكان مستشار المشروع الدكتور عبدالله القدمي استعرض أهداف ورشة تطوير الإطار الفلسفي لوزارة التعليم الفني والجهاز التنفيذي لكليات المجتمع بمختلف جوانبه والتي شملت الرؤية والرسالة والقيم والأهداف.

فيما تطرق الدكتور أحمد الحاج إلى مسارات تطبيق فلسفة المجتمع اليمني والتي تضمنت العديد من المستويات والأهداف، منها مستوى الأهداف العامة للنظام التعليمي وكذا أهداف نظام التعليم الفني والمهني.

حضر اختتام الورشة مستشار الوزارة لشؤون كليات المجتمع الدكتور علي المطاع ووكيل وزارة التربية لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف ووكيل وزارة التعليم العالي المساعد لقطاع التخطيط الدكتور عبدالله القدمي ورئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبدالرحمن جامل ومدير المناهج بالجهاز الدكتور محمد قحوان وعمداء عدد من كليات المجتمع الحكومية والخاصة.
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