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آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:16:08م
اجتماع لقيادتي مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية
عُقد اليوم بصنعاء اجتماع مشترك لقيادة مكتب رئاسة الجمهورية وقيادة وزارة الخارجية، برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد محمد حامد ووزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله.
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اجتماع لقيادتي مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية
[02/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
عُقد اليوم بصنعاء اجتماع مشترك لقيادة مكتب رئاسة الجمهورية وقيادة وزارة الخارجية، برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد محمد حامد ووزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله.

جرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات العمل السياسي والدبلوماسي والجوانب المتصلة بالدفع بعمل وأنشطة وزارة الخارجية.

وفي الاجتماع أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية على أهمية تكثيف التواصل مع العالم الخارجي والرصد والتحليل للكثير من القضايا الدولية ومواقف الدول والمنظمات الدولية والفاعلين على الصعيد الدولي والإقليمي.

وأشار إلى أهمية إبراز الانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان وإيصال صوت الشعب اليمني للخارج.. وقال" نجحنا في جريمة ضحيان في إيصال انتهاكات العدوان للعالم والتي جعلت تحالف العدوان يعترف بجريمته".

فيما تحدث وزير الخارجية المهندس هشام وشرف ونائب الوزير حسين العزي، عن عمل وزارة الخارجية والجهود التي تبذلها خلال فترة العدوان في ظل محدودية الدعم والإمكانات.

وأشارا إلى أن وزارة الخارجية على تواصل مع الكثير من الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية لإيصال مظلومية الشعب اليمني منذ بداية العدوان وحتى اليوم.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشئون المالية والإدارية محمد عبدالله حجر ورئيس دائرة مكتب الوزير الدكتور طارق مطهر ونائبا رئيس دائرة مكتب الوزير وحيد الشامي وسلوى الرفاعي ومدير الدائرة السياسية بمكتب رئاسة الجمهورية سقاف عمر السقاف ومدير عام شئون الجزيرة والخليج بمكتب الرئاسة منصور محمد حنش.
سبأ
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