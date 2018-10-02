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مجلس النواب يجري نقاشاً عاماً حول الأوضاع الاقتصادية والمالية
[02/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية.

وفي هذه الجلسة أجرى أعضاء المجلس نقاشاً عاماً حول الأوضاع الاقتصادية والمالية وأسباب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والسلع الأساسية بما فيها المواد الغذائية والدوائية وانخفاض سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية.

وأكد نواب الشعب أهمية تنفيذ توصيات المجلس الموجهة للحكومة خلال الفترة الماضية والتي قدمت الحلول والمعالجات لبعض القضايا الاقتصادية والمالية بما يكفل تجاوز المشكلات الراهنة.

كما أكد أعضاء المجلس على أهمية الاجتماع المشترك لهيئة رئاسة مجلس النواب والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، وضرورة الإسراع في عقد الاجتماعات الخاصة بذلك للوقوف على الوضع الاقتصادي والمالي الراهن وإيجاد المعالجات والحلول اللازمة.

ولفتوا إلى معاناة المواطنين جراء الأزمة الراهنة الناتجة عن تداعيات العدوان بقيادة السعودية وضرورة مواصلة التصدي لها والعمل على حلها.. مشددين على أهمية اضطلاع الجهات الرقابية بمسؤوليتها القانونية إزاء المخالفات السعرية للسلع بالاستناد إلى القوانين النافذة.

وحث نواب الشعب الجهات المختصة لمتابعة الذين يعملون في إطار السوق السوداء ومنعهم كون ذلك يضر بمعيشة المواطنين.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة.
سبأ
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