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آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:16:08م
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اختتام دورة حول قرارات مجلسي الأمن وحقوق الإنسان المتعلقة اليمن
[02/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
اختتمت اليوم بالمعهد الدبلوماسي بصنعاء دورة تدريبية متخصصة حول قرارات مجلسي الأمن وحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني المتعلقة باليمن منذ بداية العدوان.

وفي الاختتام أشار مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد إلى أهمية إقامة مثل هذه الدورات التي تعزز من الثقافة القانونية الدولية وتنمي قدرات المعنيين لمواجهة العدوان في المجال القانوني.

وأكد على أهمية هذه الدورات لإظهار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها دول العدوان في مخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.

من جانبه أشاد نائب وزير الخارجية حسين العزي بالدور الهام الذي يضطلع به من العاملين في السلك الدبلوماسي والقانوني في تعرية قوى العدوان وما ترتكبه من جرائم بحق اليمن أرضا وإنسانا.

وأشار إلى أهمية إقامة مثل هذه الدورات لتوضيح همجية العدوان وانهزامه على كل المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية والقانونية.

وكان عميد المعهد الدبلوماسي الدكتور أحمد العماد قد رحب بالضيوف .. مثمنا دعمهم لعملية التأهيل والتدريب الذي يقوم به المعهد بالشراكة مع صندوق تنمية المهارات.

وفي اختتام الدورة التي استمرت خلال الفترة 23 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر الجاري، تم توزيع الشهادات على المشاركين.
سبأ
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