عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ايران تسجل حضورها في المياه البعيدة بـ 56 قطعة بحرية



قال قائد منطقة «الإمامة» الاولي التابعة للقوة البحرية للجيش الايراني الإدميرال مجتبي محمدي اليوم الثلاثاء: إنّ ايران منذ عام 2007 قامت بإرسال 56 قطعة بحرية حربية الى المياه البعيدة للقيام بمهام وللحفاظ على مصالحها أمام إعتداء القراصنة.



وأضاف الإدميرال محمدي في تصريح أدلى به لمراسل وكالة "إرنا" الايرانية بأنّ السفن العسكرية الايرانية متواجدة حالياً في خليج عدن لحفظ أمن الخطوط النقلية ومازال إرسال هذه الفرق مستمراً حتى الآن.



وأردف دهقاني قائلاً: إنّ تواجد هذه القطع البحرية جعل العلم الايراني يرفرف في المياه البعيدة مشيراً الى قيام هذه السفن منذ عام 2007 بما يقارب 250 عملية مسلحة صدّت إعتداءات القراصنة و وفّرت الأمان لتنقّل السفن التجارية وناقلات النفط.



وأعلن هذا القائد في القوة البحرية التابعة للجيش الايراني عن إستعداد ايران للتواجد البحري في أية منطقة من مياه العالم إذا تطلب الأمر وذلك توفيراً لأمن التنقل البحري الايراني والحفاظ على مصالح البلد.

سبأ [02/أكتوبر/2018] طهران-سبأ:سبأ