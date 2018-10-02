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أكثر من 603 ملايين دولار خسائر المؤسسة العامة للاتصالات منذ بدء العدوان
[02/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:


بلغت خسائر المؤسسة العامة للاتصالات منذ بدء العدوان وحتى نهاية العام الماضي 603 ملايين و 58 ألفا و 89 دولار .

وأوضح تقرير صادر عن المؤسسة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه بأن 346 موقعا شملت مباني وأبراج ومحطات وتجهيزات السنترالات والإنترنت والشبكة النحاسية والقوى والتكييف والاتصالات الريفية تضررت بشكل كلي وجزئي جراء الضربات الجوية للعدوان وأعمال التخريب والنهب والسرقة.

وأوضح التقرير بأن الأضرار المادية شملت أيضاً العديد من الأبراج والتجهيزات والشبكات في المواقع المشتركة مع شركة يمن موبايل.

وتطرق الى نفقات الصيانة وإصلاح المواقع المتضررة في مختلف المحافظات والتي بلغت مليونين و 178 ألفا و 580 دولار،مبيناً أن فاقد إيرادات الهاتف الثابت، والإنترنت ADSL ، وإيرادات إيجارات قنوات، وفاقد خدمة إيجار مساحات وهوائيات وقنوات وإيجار طاقة كهربائية مؤجرة وتكلفة انقطاع خدمات IP/IMPL ، وخدمة استضافة المواقع، والواي ماكس بلغت جميعها 250 مليوناً و 610 الآف و 378 دولار .

ولفت إلى جهود قيادة وكوادر المؤسسة في أداء مهامهم من اجل استمرار خدمات الإيصال دون انقطاع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار .

وأكد التقرير أن من أهم الصعوبات التي تواجه المؤسسة استمرار عمل وتشغيل تجهيزات القوى والتكييف وعلى وجه الخصوص (المولدات – البطاريات) على مدى 24 ساعة نظرا للانعدام الكلي للكهرباء العمومية ما ينذر بتوقف خدمات المؤسسة.

وأشار التقرير إلى عدم قدرة الفرق الفنية الوصول إلى بعض المواقع المتضررة للقيام بعمليات الصيانة والتأهيل مما أدى إلى استمرار خروج تلك المواقع عن الخدمة .

سبأ
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