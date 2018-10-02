عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيا في مداهمات بالضفة الغربية الضفة الغربية – سبأ:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت 21 مواطنًا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات مع الشبان في القرى والبلدات.



وأفادت وكالة انباء /صفا/ الفلسطينية بأن مواجهات اندلعت فجر اليوم مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة "عنزة" جنوب مدينة جنين فيما أطلقت القنابل المسيلة للدموع.



وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال نصبوا حاجزا على شارع جنين –نابلس على مفرق عنزة فيما اقتحمت عدة آليات عسكرية وسط البلدة حيث دارت مواجهات مع الشبان.



وأشارت إلى مداهمات لقوات الاحتلال وإطلاق واسع للقنابل المسيلة للدموع أوقعت إصابات بالاختناق بين المواطنين.



وأفادت بأن جنود الاحتلال داهموا بلدة جلقموس جنوب جنين وداهموا عددا من المنازل لأقارب الشاب معاوية طاهر القرم وفتشوها ثم اعتقلوه.



وفي تطور أمني أخر توغّلت جرافات عسكرية وآلية هندسة إسرائيلية، صباح اليوم، بشكل محدود شرقي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.







وتوغلت أربع جرافات عسكرية إضافة لآلية هندسة، وكباش "قرايدر"، لنصب أسلاك شائكة مقابل مخيم العودة شرقي رفح.



وينصب الاحتلال أسلاكًا شائكة بشكل دوري في أغلب المناطق الشرقية لقطاع غزة؛ بغرض منع المتظاهرين السلميين من الوصول إلى السياج الأمني شرقي القطاع.

سبأ [02/أكتوبر/2018]سبأ