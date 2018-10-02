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زلزال جديد يضرب جزيرة سومبا الإندونيسية
[02/أكتوبر/2018] اندونيسيا - سبأ:
ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ وعلم الجيوفيزياء الإندونيسية أن زلزالا قوته 6.3 درجة ضرب جزيرة سومبا، اليوم الثلاثاء، لكن لا توجد تقارير فورية عن حدوث أضرار أو خسائر بشرية.

وقالت الوكالة إن الزلزال وقع في الساعة 0716 صباحا بالتوقيت المحلي (0016 بتوقيت جرينتش) على عمق عشرة كيلومترات بينما كان مركز الزلزال على بعد 66 كيلومترا جنوب غرب سومبا.

وتسبب الزلزال في حدوث بعض التصدعات على جدران المباني، وفقا لما ذكرته مارتينا دجيرا، رئيسة وكالة الحماية المدنية في منطقة شرق سومبا.

وقالت دجيرا لوكالة الأنباء الألمانية : "تم الشعور بالزلزال بقوة. وفر السكان من منازلهم في حالة من الذعر. وكان أطفال المدارس يبكون من الخوف".

وقالت إن التأثير الكامل للزلزال لا يزال قيد التقييم.

وجاء الزلزال في أعقاب هزات أصغر في المنطقة قبل دقائق.

ولاتزال اندونيسيا تتعافى من زلزالين وتسونامي دمروا جزيرة سولاويزي الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل 844 شخصا على الأقل وتشريد الآلاف.
سبأ
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