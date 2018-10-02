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كوريا الشمالية لأمريكا: لا تأملي كثيرا بنزع السلاح النووي
[02/أكتوبر/2018] سول - سبأ:
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ اليوم الثلاثاء، إن إعلان نهاية الحرب الكورية التي دارت بين 1950 و 1953 "لا يمكن أن يكون ورقة مساومة لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي".

وأضافت الوكالة في تعليق لها باللغة الإنجليزية،  أن مثل هذا الإعلان لا ينبغي أن يستخدم كـ "هدية" أو "ورقة مساومة" في محادثات نزع السلاح النووي.

وأكدت أنه إذا لم ترغب الولايات المتحدة فى نهاية الحرب، فان كوريا الديمقراطية لن تأمل فى ذلك بشكل خاص.

ودعت كوريا الشمالية الولايات المتحدة إلى المشاركة بنشاط في المحادثات الخاصة بإعلان انتهاء الحرب الكورية، التي توقفت عام 1953 بهدنة، وليس معاهدة سلام.

وقالت الولايات المتحدة إنها لن تقدم مثل هذه التنازلات ما لم تتخذ كوريا الشمالية خطوات جوهرية للتخلص من الأسلحة النووية.

وفي قمة في أبريل ، اتفق قائدا الكوريتين على التعاون في إعلان نهاية الحرب هذا العام ، قائلين إنهم سيسعيان إلى إجراء محادثات متعددة الأطراف تشمل الولايات المتحدة وربما الصين.

وكانت كوريا الشمالية قد طلبت مؤخرا إجراءات "مقابلة" متبادلة لتفكيك محتمل لمجمع يونغ بيون النووي المهم، وهو طلب يقول خبراء إنه قد يشير إلى الإعلان عن نهاية للحرب أو تخفيف العقوبات المفروضة على نظامها.

وقالت الوكالة الكورية الشمالية إن كوريا الشمالية اتخذت "خطوات جوهرية وحاسمة" لتنفيذ اتفاق القمة مع الولايات المتحدة ، لكن واشنطن ما زالت تتحدث عن تكثيف العقوبات ، بدلاً من محاولة حل قضية الإعلان عن نهاية الحرب التي كان ينبغي حلها منذ عقود.

وأضافت ، إن بعض خبراء القضايا الكوريين في أمريكا يطلقون هذا الهراء مؤخراً بأن الولايات المتحدة ينبغي أن تجبر كوريا الديمقراطية ليس فقط على التبليغ عن برنامجها النووي والتحقق منه ، بل أن تفكك أيضاً منشآتها النووية في نيونغ بيون ومنشأة الصواريخ في مقابل استجابة الولايات المتحدة لدعوتها إلى الإعلان عن نهاية الحرب".

 وقالت ، إن قضية الإعلان عن نهاية الحرب كان يجب أن تحل قبل نصف قرن ، بموجب اتفاق الهدنة. وهي أيضا العملية الأساسية لإنشاء آلية جديدة للعلاقات والسلام بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية ، والتي هي أيضا كانت الولايات المتحدة ملتزمة بها.
سبأ
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