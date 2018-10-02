تعديل حكومي في اليابان يشمل وزير الدفاع [02/أكتوبر/2018] طوكيو - سبأ:

أجرى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الثلاثاء تعديلا حكوميا غير بموجبه وزير الدفاع في حكومته، من دون أن يشمل حقائب رئيسية أخرى في الحكومة.



وأعلن السكرتير الأول في الحكومة "يوشيهيدي سوغا" الذي بقي في منصبه، التعديل الحكومي.



وبقي وزيرا المالية "تارو آسو" والخارجية "تاو كونو "في منصبيهما.



وعين تاكيشي إيوايا (61 عاما) وزيرا للدفاع بدلا من إيتسونوري أونوديرا الذي يشغل المنصب منذ اغسطس 2017.



ويأتي التعديل الحكومي في أعقاب إعادة انتخاب آبي على رأس الحزب الليبرالي الديموقراطي مما يضعه على سكة دخول التاريخ كرئيس حكومة بقي لأطول فترة في منصبه.

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