الصين تدافع عن مواجهة اقتربت من التصادم مع مدمرة أمريكية [02/أكتوبر/2018] بكين-سبأ:

دافعت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الثلاثاء، عن مواجهة عن قرب في بحر الصين الجنوبي مع سفينة حربية أمريكية مطلع الأسبوع، عندما اقتربت السفينتان من بعضهما البعض إلى مسافة قدرها 40 مترا.



وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وشدد وو تشيان، في بيان أن "الصين تتمتع بسيادة لا تقبل الجدل على الجزر والمياه المجاورة في بحر الصين الجنوبي".







وتابع: "أرسلت الولايات المتحدة مراراً السفن الحربية إلى الجزر والمياه المتاخمة لبحر الصين الجنوبي، والتي تهدد سيادة الصين وسلامة أراضيها، وألحقت أضراراً بالغة بالعلاقات بين البلدين والشعبين، وعرّضت السلام الإقليمي للخطر بشكل خطير. والاستقرار".



وتعتبر الصين الكثير من مناطق بحر الصين الجنوبي بما في ذلك جزر سبراتلي، ضمن أراضيها الخاصة، على الرغم من أن الفلبين وفيتنام وتايوان وماليزيا وإندونيسيا وبروناي لديها أيضا مطالبات مماثلة.







لكن البحرية الأمريكية قالت إن الصينيين انخرطوا في "مناورة غير آمنة وتفتقد للاحترافية" لتحذير السفينة الأمريكية ديكاتور، وهي مدمرة صواريخ موجهة، من مغادرة المنطقة أثناء مرورها بالقرب من العديد من الجزر الاصطناعية التي بنتها الصين.



وأقامت الصين 20 بؤرة عسكرية في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك 7 مبنية على الشعاب المرجانية بالقرب من جزر سبراتلي، لتعزيز مطالبها في معظم أراضي المنطقة، وفقا لمبادرة الشفافية البحرية لآسيا التابعة لمركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية.

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