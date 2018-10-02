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آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:16:54ص
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  اقتصاد
الكويت توقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة
[02/أكتوبر/2018] الكويت - سبأ:
أوقفت الكويت تصدير النفط الخام إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 25 عاما تقريبا، وذلك وفقا لإحصاءات دائرة المعلومات في وزارة الطاقة الأمريكية.

وذكر موقع /روسيا اليوم/ أن الكويت حولت وجهتها من الولايات المتحدة إلى السوق الآسيوية الأكثر جاذبية، والتي تستحوذ على 80% من صادرات النفط الكويتي. ويتم تداول النفط الكويتي عالي الجودة في الأسواق الآسيوية بسعر 80 دولار للبرميل.

وهذه هي المرة الأولى التي تتوقف الولايات المتحدة عن شراء النفط من الكويت منذ عام عام 1992، عندما تعرض قطاع النفط الكويتي لأزمة بسبب عملية عاصفة الصحراء.

واحتلت السعودية مكان الكويت مؤخرا من حيث الصادرات إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت خلال الشهر الماضي أكثر من مليون برميل يوميا، وكذلك العراق أكثر من 400 ألف برميل يوميا.
سبأ
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